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Понедельник, 7 августа 2023, 10:40 мск

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Трамваи встали в гигантскую пробку из-за подозрительного предмета (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Радищева скопилась пробка из трамваев. Поводом стала забытая кем-то сумка. На месте работали сотрудники полиции, рассказали «Новому Дню» очевидцы.

После проверки выяснилось, что пакет не представляет опасности, полицейские уехали, движение трамваев было восстановлено.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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