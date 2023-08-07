Трамваи встали в гигантскую пробку из-за подозрительного предмета (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Радищева скопилась пробка из трамваев. Поводом стала забытая кем-то сумка. На месте работали сотрудники полиции, рассказали «Новому Дню» очевидцы.

После проверки выяснилось, что пакет не представляет опасности, полицейские уехали, движение трамваев было восстановлено.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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