В Свердловской области выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

За первое полугодие в Свердловской области зарегистрировали более 25 тысяч преступлений. Из них к категории тяжких и особо тяжких относится почти треть.

«Число тяжких преступлений увеличилось на 9,6%, особо тяжких – на 8,2%. В результате преступных посягательств погибло 257 человек, здоровью 428 лиц причинен тяжкий вред, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. – Почти половина всех зарегистрированных преступлений относится к категории небольшой тяжести».

При этом число убийств и покушений на убийство сократилось почти на треть, угроз убийством – на 34%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 12%.

Зато продолжает расти количество преступлений, совершенных с помощью интернета и мобильной связи. С начала 2023 года таких зарегистрировано 7085, а за аналогичный период прошлого года было 5647.

«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 30,1% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 43,8% мошенничеств и 15% краж, – уточняют в прокуратуре. – 15,9% таких деяний совершены в отношении пенсионеров по старости, 1,5% – в отношении несовершеннолетних».

С начала года было установлено более 11 тысяч лиц, совершивших преступления. 67% из них ранее уже преступали закон, 44% были судимы. В состоянии алкогольного опьянения были совершены почти треть злодеяний.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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