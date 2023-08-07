Площадь лесных пожаров сократилась до 67 га

В Свердловской области за выходные в 10 раз сократилась площадь лесных пожаров. Как сообщили в ДИПе, потушены крупные пожары в Сосьвинском районе на общей площади 395 гектаров. Локализованы возгорания в Гаринском, Невьянском и Сосьвинском районах на общей площади 67 гектаров.

На пожарах работают 149 человек, задействовано 14 единиц техники. Кроме того, в выходные дни по всему региону прошло 130 профилактических противопожарных рейдов. В Верхотурском лесничестве в воскресенье патруль обнаружил туристов, которые развели костер на берегу реки Туры вблизи памятника природы Кликун-камень. Огонь отдыхающие потушили, но их все равно ждет штраф.

Напомним, в области действует особый противопожарный режим. Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, соломы, проведение пожароопасных работ. Не допускаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Пользоваться мангалами нельзя даже у себя в саду.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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