Наступает время Персеид: как наблюдать самый яркий звездопад 2023 года

На Урале складываются благоприятные условия для наблюдения самого яркого звездопада в 2023 году – метеорного потока Персеиды.

Метеорный поток активен с 14 июля по 24 августа. Но его пик придется на две ночи – с 11 на 12 августа, и с 12 на 13 августа. В этот период в ночном небе можно увидеть до 100 метеоров в час. В этом году новолуние наступит 16 августа, а значит, неделя вокруг этой даты будет идеальной для наблюдения – звездопад лучше всего виден в темном, не засвеченном Луной небе. Кроме того, уральцам, судя по всему, повезет с погодой. На выходные дни синоптики обещают ясное небо. Хотя ночами будет довольно прохладно, температура воздуха может опуститься до 11 градусов.

Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Таттла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году, а в следующий раз она вернется только в 2126 году. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу планеты и сгорают, поэтому в небе видны яркие вспышки. С Земли кажется, что метеоры разлетаются из точки в созвездии Персея, отсюда и возникло названия потока.

Астрономы советуют не смотреть прямо на радиант, так как в этой области будут преимущественно короткие метеоры. Начинать наблюдение лучше вечером, до восхода Луны. Необходимо выбрать открытое место с темным небом, подальше от городских огней. При желании в городе тоже можно увидеть звездопад, но метеоров будет видно в десять раз меньше.

На природе не стоит разводить огонь или включать яркий фонарь. Посторонний свет помешает увидеть большинство метеоров. Лучше взять с собой фонарик с красным светом – он подходит для темного времени суток. Также не нужно непрерывно смотреть в небо на протяжении долгого времени. Необходимо делать перерыв на 5-10 минут, чтобы не потерять концентрацию и дать глазам отдохнуть.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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