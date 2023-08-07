После покупки пожарной машины уралец организовал добровольную дружину

В поселке Черданцево, житель которого Дмитрий Чижов в этом году купил пожарную машину, создана добровольная пожарная дружина.

Как сообщает пресс-служба администрации Сысерти, Дмитрию и его товарищам уже вручили комплекты боевой одежды пожарного и документы о прохождении обучения. С экипировкой помогли в Свердловском областном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

Напомним, «пожарка» обошлась в 450 тысяч рублей – для ее покупки Дмитрий продал свою машину, еще 220 тысяч рублей собрали со всего поселка. Машину Дмитрий решил купить после того, как за его домом загорелось поле.

«В Сысертском районе не хватает сил пожарных. В нашем селе пожарной машины нет уже больше десяти лет, а леса и торфяники продолжают гореть. В Черданцево в этом году сгорело три дома», – рассказывал свердловчанин.

Уралец купил пожарную машину

Сысерть, Елена Владимирова

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