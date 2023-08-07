На Урале женщину убило молнией во время прогулки на тропе здоровья

В городе Лесном погибла женщина от удара молнией во время грозы. Трагедия случилась днем 5 августа в лесопарке недалеко от города.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшая – 30-летняя уроженка Нижней Туры. Она приехала в гости к своим родным из Москвы. В субботу, 5 августа, гостья вместе со своей сестрой пошли гулять на тропу здоровья, которая находится в лесопарковой зоне. Когда внезапно начался сильный ливень, женщины спрятались под деревом. Именно в это дерево ударила молния. 30-летняя женщина погибла, ее 48-летняя сестра потеряла сознание и упала, но осталась жива. Ей даже не потребовалась госпитализация.

Следственный комитет начал проверку. Тело погибшей было направлено на судмедэкспертизу. По внешним признакам трагедия не носит криминальный характер. Следователи осмотрели лес на месте происшествия и опросили очевидцев.

Напомним, что во время грозы нельзя стоять под высокими деревьями, особенно соснами, дубами и тополями. Если непогода застала в лесу, нужно укрыться на низкорослом участке. Обязательно нужно обращать внимание, нет ли рядом расщепленных деревьев, которые ранее поражались молнией. Также нельзя стоять рядом с металлическими предметами или прикрываться ими от дождя.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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