Чище якутских, а запасов на миллион карат. Почему на Урале забросили добычу алмазов

На Урале есть не только изумруды и александриты, но и алмазы. Причем отдельные эксперты уверены – по некоторым показателям они могут быть лучше раскрученных якутских. Правда, есть нюансы – с добычей и огранкой. «Новый День» разбирался, сможет ли Свердловская область стать поставщиком алмазов и составить конкуренцию Сахе.

Самый твердый минерал и один из самых востребованных ювелирами камней впервые нашли еще в 1829 году на границе современных Свердловской области и Пермского края. «Это были первые российские алмазы. Поселок Промысла, пару километров от границы между регионами. Находку сделал 14-летний мальчик Павлик Попов при промывке золота на прииске. Он нашел маленькую крупиночку, которая по блеску отличалась от горного хрусталя и от топаза. Поначалу многие кричали, что никаких камней тут нет, что их подкинули. Но сопровождавший владельца приисков графа Адольфа Полье минеролог Федор Шмидт подтвердил, что это алмаз в полтора карата», – рассказал «Новому Дню» директор Уральского геологического музея УГГУ Дмитрий Клейменов.

По его словам, до революции было найдено около 300 кристаллов, после почти на три десятилетия добыча была приостановлена. «Про алмазы с Урала вспомнили уже только в 1940-х годах – была снаряжена алмазная экспедиция, проведены поиски, создан прииск и предприятие «Уралалмаз», – объяснил Клейменов, уточнив, что это больше относится к истории современного Пермского края. Впрочем, алмазоносная провинция тянется вдоль всего западного склона Уральских гор, в том числе и по Свердловской области, через Башкирию – вплоть до Оренбужья.

Сначала советские уральские алмазы добывали в небольших количествах – по 2-3 тысячи карат в год, но потребность в них была очень высока, ведь они использовались для нужд промышленности, в станках. Поэтому на Урале стал действовать дражный флот – и тогда добыча резко выросла до 200 тысяч карат в год. «Я посещал «Уралалмаз» в 2007 году, тогда предприятие добывало около 60 тысяч карат в год, а последний уральский алмаз был добыт в 2014-м», – добавил собеседник агентства.

История ЗАО «Уралалмаз», которое на тот момент добывало порядка 1% всех российских алмазов, закончилась со сменой собственника. Долгое время оно находилось в собственности группы компаний «Руиз», принадлежащей бизнесмену Льву Леваеву из Израиля. Однако к середине десятых месторождение стало убыточным. Поэтому израильский предприниматель продал компанию, а новый владелец сразу же обратился в суд и обанкротил предприятие, писал тогда «Коммерсант».

При этом запасы алмазов на Урале не кончились. «На территории района возможно добыть еще порядка 1 млн карат. При средней добыче, которая считается рентабельной – 65 тыс карат в год, – можно работать практически 15 лет», – говорил тогда глава Красновишерского района Виктор Паньков.

Более того, даже если «выжать» со склонов Уральских гор все запасы, перспективы находить алмазы в промышленных масштабах еще будут. «На Урале не найдено коренное месторождение алмазов. Все добытое до революции и в советские годы, а также после – из речных россыпей, многократно перемытых. Много миллионов лет назад по Уралу текли огромные реки, которые и принесли сюда алмазы. По одной из гипотез, они были принесены водами со стороны современного Архангельска из кимберлитовых трубок. То есть алмазы образовались на большой глубине в условиях больших температур и давления, а потом в кимберлитовых трубках были вынесены на поверхность вместе с обломками глубинных пород, а уже после подвергались размыву и обогащению», – пояснил Клейменов.

Эта версия объясняет высокое качество уральских алмазов. Они куда чище, чем их более популярные и известные братья из Республики Сахи. «В Якутии около 30-40% из всех добытых – это ювелирные алмазы, а у нас – где-то 90-95%», – добавил собеседник агентства.

Есть, впрочем, и минусы у уральских алмазов – их форма, и тут они уступают якутским. «Если мы возьмем якутские алмазы, то там очень красивые многогранники. А наши – искривленные. Было даже предприятие «Кама-кристалл», которое специально занималось огранкой наших уральских алмазов», – уточнил Клейменов.

Второй нюанс у камней из Свердловской области и Пермского края – их размер. Как правило, тут находили алмазы в один карат, а иногда и меньше. Впрочем, нередко были и крупные находки, в 20 и даже 35 карат.

Третья особенность – их цвет. На Урале есть не только бесцветные алмазы, но и с надцветами, в основном, желтыми и зелеными, что делает их очень редкими и еще более ценными.

«Мы все надеемся, что будет возобновлена добыча алмазов на Урале», – добавил Клейменов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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