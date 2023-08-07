Уральцев стали реже сажать за решетку

В 2023 году суды Свердловской области стали реже приговаривать подсудимых к реальному лишению свободы.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, налицо гуманизация уголовного судопроизводства. В первом полугодии к реальному лишению свободы районные (городские) суды приговорили почти на 900 челоовек меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Условные сроки получил 821 человек, то есть 12,2% против 16,8% в аналогичном периоде прошлого года.

Мировые судьи приговорили к реальному лишению свободы 305 человек, что на 219 меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Условное лишение свободы мировые судьи применили в отношении 4,96% осужденных.

«Судами активно применяются альтернативные лишению свободы виды наказаний, такие как ограничение свободы, исправительные работы. Если в 1 полугодии 2022 года наказание в виде принудительных работ было назначено только 15 лицам, то в I полугодии этого года этот вид наказания назначен 820 осужденным», – отметили в суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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