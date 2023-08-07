Суд назвал сроки продавцам паленого спирта, которые погубили 44 человека

В Екатеринбурге Чкаловский суд вынес приговор семерым участникам схемы по продаже поддельного алкоголя, по вине которых от отравления метиловым спиртом погибли 44 человека.

На скамье подсудимых были Татьяна Васильева, Надир Мамедов, Иван Чабан, Заур Джаббаров, Микайыл Назаров, а также Армен Аветисян и Адапат Гурбанов. Первые пятеро были признаны виновными в хранении и сбыте продукции, которые не отвечали требованиям безопасности и стали причиной смерти двух и более человек, это часть 3 статьи 238УК РФ. Оставшиеся двое – Аветисян и Гурбанов – были осуждены за незаконный оборот алкогольной продукции по статье 171.3 УК РФ. В зависимости от вины каждого все подсудимые получили реальные сроки – до 6,5 лет колонии. Только Васильева получила 3 года условно.

Напомним, массовая гибель после употребления паленого алкоголя произошла осенью 2021 года. Тогда выяснилось, что источник контрафакта находится на Ботаническом рынке. «С лета 2020 по осень 2021 года указанные лица были задействованы в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, конечными потребителями которой являлись жители Екатеринбурга. В сентябре 2021-го ими была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, превышающей норму», – напомнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ходе расследования полицейские в ходе оперативных мероприятий на рынках и в торговых комплексах изъяли порядка 45 тысяч суррогатного алкоголя. «Все изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения и последующей утилизации», – добавил руководитель пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»