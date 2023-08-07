«Непонятен статус»: депутат рассказал о проблемах бывших заключенных на СВО

Бывшие заключенные, которые из тюрем и колоний отправились в зону СВО, регулярно сталкиваются с нарушением своих прав. Одна из проблем – в том, что статус таких людей не до конца понятен.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов. «Горячая линия Минобороны не располагает информацией о бывших заключенных. Военкоматы тоже, потому что осужденные снимаются с воинского учета. Родные не могут узнать о месте службы, получить справки, из-за отсутствия информации им непонятны механизмы выплат за ранение, за гибель, компенсации за похороны и так далее», – рассказал парламентарий.

Чтобы решить эту задачу, Максим Иванов обратился к руководителю партийной рабочей группы по взаимодействию органов власти и поддержке участников СВО Андрею Турчаку. Также он направил в главную военную прокуратуру РФ информацию о конкретных случаях нарушения прав таких участников СВО.

«К бывшим заключенным можно относиться по-разному. Да, они преступили закон. Кто-то сильно. Да, сидели «за решеткой». Но сейчас они приняли достойное решение искупить вину кровью, встать на защиту Родины, бить «немца» на фронте», – резюмировал депутат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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