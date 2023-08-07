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Понедельник, 7 августа 2023, 15:58 мск

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На уральском заводе рухнула 120-метровая труба. Есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате падения трубы на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске.

Как сообщает близкий к областному правительству телеграм-канал «Не для протокола», 120-метровая труба в неэксплуатируемом электролитном цехе обрушилась во время демонтажа.

«Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один находится на месте происшествия наверху остова трубы. Третий пострадавший под завалами, не подает признаков жизни. На месте происшествия идет эвакуация», – сообщает канал.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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