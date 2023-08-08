Компания подростков разбилась на снегоболотоходе. Водитель погиб (ФОТО)

В ночь на 8 августа в Сысертском районе попала в ДТП компания подростков на снегоболотоходе. Молодой человек, который был за рулем, погиб.

Как сообщает областное УГИБДД, авария случилась около двух часов ночи недалеко от санатория «Луч».

18-летний водитель снегоболотохода BRP не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Он скончался по пути в больницу. Два его 18-летних друга госпитализированы с травмами.

Установлено, что водительских прав у погибшего не было.

В ГИБДД напоминают, что для управления снегоболотоходом необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории и надевать защитный шлем. Кроме того, такая техника не предназначена для движения по улицам и дорогам общего пользования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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