С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 142 человека

В Свердловской области клещи за неделю покусали 221 человека, из них 41 – дети. С начала сезона с подозрением на энцефалит госпитализированы 142 пострадавших.

«С начала сезона на территории Свердловской области зарегистрировано 22 076 пострадавших от присасывания клещей, что в 2,1 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 4055 детей», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С подозрением на энцефалит госпитализированы 142 человека, с предварительным диагнозом «боррелиоз» – еще 428 пострадавших от укусов клещей.

Более 19 тысяч особей клещей, снятых с людей, исследовали в лабораториях. Антиген и РНК вируса клещевого энцефалита обнаружен в 214 пробах (1,1%), возбудитель боррелиоза зафиксировали в 43% проб.

Врачи напоминают, что снятого клеща нужно сдавать на исследование. Это позволит быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций: при обнаружении в клеще вируса энцефалита врач примет решение о введении иммуноглобулина, а при выявлении бактериальных инфекций – о проведении антибиотикопрофилактики.

Чтобы сдать клеща на исследование, нужно поместить его на ватный диск, смоченный водой, а затем – в контейнер для анализов. Сдать его в пункт приема нужно в тот же день, когда он снят с тела. Если приехать в тот же день не получается, поместите контейнер с клещом в холодильник (в дверцу). Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 градусах. Поврежденные и сухие клещи на исследование не принимаются.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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