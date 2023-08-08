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NewDayNews.ru

Вторник, 8 августа 2023, 10:33 мск

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Бизнесмен Андрей Симановский и топ-менеджер Михаил Ходоровский стали почетными гражданами Екатеринбурга

Андрей Симановский

Екатеринбургская дума присвоила звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» четырем кандидатам, которых ранее рекомендовала мэрия.

За заслуги перед городом отмечены владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, генеральный директор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, генеральный директор АО «ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии гимназии № 9 Сергей Москвин. Новых почетных граждан торжественно наградят 18 августа в ККТ «Космос».

Также городская дума одобрила дополнительные выборы почетных граждан накануне исторического дня рождения Екатеринбурга – 18 ноября. Представитель горадминистрации Алена Мартынова уточнила, что в 2023 году звание может быть присвоена не более 10 лицам. То есть, осенью новый созыв городской думы будет выбирать только 6 кандидатов.

Вице-спикер Виктор Тестов предлагал ограничить общее количество избранных почетных горожан в юбилейный год до семи человек, чтобы в 300-летие Екатеринбурга получить 100 почетных граждан. Но поправка не прошла.

В мэрии также объяснили, почему хотят в этом году наградить именно 10 почетных граждан. В 1973 году в честь 250-летие Свердловска городские власти присвоили 10 званий, и нынешняя администрация города хотела бы сохранить эту традицию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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© 2023, РИА «Новый День»

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