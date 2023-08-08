Бизнесмен Андрей Симановский и топ-менеджер Михаил Ходоровский стали почетными гражданами Екатеринбурга

Екатеринбургская дума присвоила звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» четырем кандидатам, которых ранее рекомендовала мэрия.

За заслуги перед городом отмечены владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, генеральный директор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, генеральный директор АО «ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии гимназии № 9 Сергей Москвин. Новых почетных граждан торжественно наградят 18 августа в ККТ «Космос».

Также городская дума одобрила дополнительные выборы почетных граждан накануне исторического дня рождения Екатеринбурга – 18 ноября. Представитель горадминистрации Алена Мартынова уточнила, что в 2023 году звание может быть присвоена не более 10 лицам. То есть, осенью новый созыв городской думы будет выбирать только 6 кандидатов.

Вице-спикер Виктор Тестов предлагал ограничить общее количество избранных почетных горожан в юбилейный год до семи человек, чтобы в 300-летие Екатеринбурга получить 100 почетных граждан. Но поправка не прошла.

В мэрии также объяснили, почему хотят в этом году наградить именно 10 почетных граждан. В 1973 году в честь 250-летие Свердловска городские власти присвоили 10 званий, и нынешняя администрация города хотела бы сохранить эту традицию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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