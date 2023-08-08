В центре Екатеринбурга опять сломались светофоры (ФОТО)

В центре Екатеринбурга снова сломались светофоры. Как сообщили «Новому Дню» автомобилисты, на перекрестке улиц Московской и Радищева образовалась пробка, т.к. там не работают светофоры.
Напомним, в воскресенье после ливня в Екатеринбурге также отключилось регулирующее оборудование на многих улицах.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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