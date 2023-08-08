российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 августа 2023, 10:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В центре Екатеринбурга опять сломались светофоры (ФОТО)

В центре Екатеринбурга снова сломались светофоры. Как сообщили «Новому Дню» автомобилисты, на перекрестке улиц Московской и Радищева образовалась пробка, т.к. там не работают светофоры.

Напомним, в воскресенье после ливня в Екатеринбурге также отключилось регулирующее оборудование на многих улицах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,