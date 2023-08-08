Омские художники украсили старинный дом в Екатеринбурге «белым мхом» (ФОТО)

Омские художники Александра Хохлова и Дмитрий Рубен создали в Екатеринбурге арт-объект под названием «Рельеф № 6 или белый мох на кирпичной стене».

Как сообщают организаторы фестиваля Stenograffia, рисунок выполнен с помощью штукатурки. Выбор такого материала обусловлен особенностями стены здания на ул. Розы Люксембург, 3/1.

«У нас акцент на материал, игра с фактурой стены. То есть сама стена кирпичная и разрушающаяся. Штукатурка создает контраст фактур с поверхностью кирпича, делает мурал очень тактильным. Весь рисунок – объемный рельеф из декоративной штукатурки. Это такой эксперимент», – рассказали художники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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