В библиотеке показали, как читать книги с «Литреса» бесплатно (ВИДЕО)

Читать книги в сервисе «Литрес» можно бесплатно – часть литературы там выкупают муниципальные библиотеки, нужно лишь зарегистрироваться в системе.

Как бесплатно читать книги из «Литреса»

Для этого нужно выполнить два условия – зарегистрировать аккаунт на «Литресе» и прийти в любую городскую библиотеку. Там сотрудники внесут данные читателя – имя и фамилию, дату рождения, адрес электронной почты и телефон в библиотечный аккаунт. После пользователю сервиса станут доступны все книги, которые уже куплены библиотекой на «Литресе» – и печатные, и аудиоверсии. Доступ к каждой дается на две недели.

Если книга не выкуплена муниципальной библиотекой, то ее можно запросить – и если желающих прочесть ее будет много, она появится в доступе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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