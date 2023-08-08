Зоопарк примет от садоводов свекольную ботву, яблоки и кабачки

Животные из екатеринбургского зоопарка помогут свердловчанам справиться с излишками урожая.

Принести в зоопарк можно яблоки, ягоды, кабачки, тыквы и другие продукты с собственного огорода. Кроме того, слониха Даша любит ботву от моркови и свеклы. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными.

Угощения для питомцев зоопарка можно оставить с 7:00 до 20:00 на служебной проходной со стороны ул. Луначарского.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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