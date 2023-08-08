Екатеринбуржцы стали чаще покупать садовые бензопилы и гамаки

В Екатеринбурге в 2022 году существенно вырос интерес к товарам для сада, огорода и дачи. Например, спрос на гамаки вырос в 5,7 раза, а на садовые бензопилы и газонокосилки – в 2,1 раза.

Как посчитали аналитики портала «Авито», в июле текущего года по сравнению с прошлым продажи лежаков и шезлонгов выросли 27%, а средняя цена составила 3440 рублей. Гамаки покупали в 5,7 раза чаще, в среднем их цена составила от 500 до 1500 рублей в зависимости от материала и размера.

Расходы на садовую технику также подросли. Спрос на газонокосилки и триммеры вырос в июле 2023 года на 93% по сравнению с сезоном прошлого года. Востребованность садовых тележек увеличилась на 38% по отношению к прошлому году, а бензопил – в 2,2 раза.

Также важной частью дачной жизни является садоводство. Продажи взрослых растений и саженцев в Екатеринбурге выросли на 37%.

Эксперты отмечают, что почти 30% россиян предпочитают проводить все выходные, праздники и отпуска именно на даче. Эта тенденция наметилась еще в 2020 году во время пандемии коронавируса и с каждым сезоном только растет. Кроме того, садоводство и «экологичный» образ жизни на природе стали модным трендом среди молодого поколения – миллениалов и зумеров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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