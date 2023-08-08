Екатеринбургские депутаты отказались расширять штат аппарата думы

Екатеринбургская дума на последнем заседании созыва отказалась менять собственное штатное расписание. Депутаты переложили решение вопроса на новый состав думы, который будет избран в сентябре 2023 года.

В проекте решения предлагалось закрепить возможность избрания нескольких заместителей председателя думы. При этом должность нынешнего вице-спикера думы переименовывается в первого заместителя председателя думы. Также планировалось ввести три дополнительные ставки в аппарате думы: советник и помощник первого вице-спикера, а также заведующий сектором по контролю исполнения контрактов. Как уточнил автор поправок Виктор Тестов, расширение штата потребует увеличения бюджетных расходов на зарплаты новым сотрудникам. В 2023 году траты составили бы 1,280 миллиона рублей, в 2024 году – 4,676 миллионов рублей.

Владимир Крицкий заметил, что заведующий сектором будет уже пятым работником в отделе закупок думы. Тестов на это ответил, что с каждым годом нагрузка на подразделение возрастает: в 2021 году дума провела 167 закупок, в 2022 году – 202, а в текущем году – уже 98.

Но больше всего депутатов возмутил пункт «исключить сведения о размерах должностных окладов» из штатного расписания. Руководитель аппарата думы Алексей Ситник пояснил, что индексация окладов будет производиться по постановлению председателя ЕГД, соответственно, цифры будут меняться. «Ну и что. Депутаты должны понимать, какие расходы идут на содержание аппарата. Не надо нас тут превращать в китайских болванчиков, которые кивают головами направо и налево, как им укажут. Зачем вы убираете цифры из штатного расписания? Чтобы было труднее разобраться людям?», – вспылил Крицкий. Остальные депутаты поддержали коллегу и предложили отложить обсуждение проекта.

В итоге за поправки проголосовали всего 16 человек. Против или воздержались 14 депутатов. Таким образом, вопрос об изменениях штатного расписания Екатеринбургской думы перенесен на осень.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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