Алексей Орлов и Евгений Куйвашев обновили тропу Татищева в Подмосковье

В преддверии 300-летия Екатеринбурга в Солнечногорске Московской области открылась после благоустройства пешеходная тропа имени одного из «отцов города» – Василия Татищева.

Как сообщили в ДИПе, на мероприятие приехали губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Тропа ведет от автодороги рядом с деревней Шахматово к месту захоронения Василия Татищева, которое признано объектом культурного наследия федерального значения.

Протяженность пешеходной тропы – 1223 метра, ширина – около 2,5 метра. Она пролегает через овраги, где обустроены мостовые переходы. Маршрут доступен круглый год, на нем установлены скамейки для отдыха, наружное освещение и урны для мусора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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