Трое жителей Свердловской области отравились грибами

С начала сезона трое жителей Свердловской области отравились несъедобными грибами. Последний случай произошел в Каменске-Уральском, где пострадали двое грибников. К счастью, после лечения они выписаны из больницы.

Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении или заготовке грибов. Особенно важно следить за детьми, чтобы они знали об опасности употребления сырых грибов.

Также в Роспотребнадзоре напомнили правила грибника, главное из которых: не знаешь – не бери. Собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов. Делать это лучше вдали от городов и дорог. Собирать грибы лучше в корзины, там они дольше остаются свежими (по сравнению с ведрами). Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке.

«Нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – это приводит к быстрой порче. Нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, а также пробовать грибы во время сбора. Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной, глиняной посуде. Нельзя хранить грибы в тепле», – напомнили в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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