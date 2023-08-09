В Екатеринбурге столкнулись иномарка, скорая помощь и автобус (ФОТО)

Шесть человек пострадали вечером 8 августа в массовом ДТП в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Как сообщает Госавтоинспекция города, авария произошла в 19:50 на улице Маневровой у дома № 9. Автомобиль «Хендай Солярис», который ехал по улице Монтажников в сторону Расточной, не пропустил машину скорой медицинской помощи со включенными спецсигналами. После столкновения с иномаркой автомобиль «03» отбросило на стоящий автобус ПАЗ.

В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе все три водителя, их с различными травмами доставили в 23-ю ГКБ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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