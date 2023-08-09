На Урале потушили все лесные пожары

В Свердловской области потушили все действующие лесные пожары.

Как сообщили в ДИПе, последнее возгорание, в Невьянском районе на площади 5 гектаров, ликвидировали 8 августа к 17:00. В процессе были задействованы 22 человека и восемь единиц техники.

По данным на 10:00 9 августа, новых пожаров в лесах региона не зафиксировано.

Напомним, в области до сих пор действует особый противопожарный режим. Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, соломы, проведение пожароопасных работ. Запрещены любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Пользоваться мангалами нельзя даже на личных участках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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