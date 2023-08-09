На фасаде дома в Академическом начали монтировать солнечные панели, позволяющие экономить на коммуналке (ФОТО)

Строители приступили к монтажу фотоэлектрических модулей на фасаде экспериментального дома в Академическом. Благодаря солнечной энергии жители смогут экономить на оплате коммунальных услуг.

Солнечные панели устанавливают на блоке 12.8 в квартале «Олимпика» рядом с Преображенским парком. Уникальность инновационного облицовочного материала состоит в том, что сегодня – это единственное на территории России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. Ожидается, что за счет солнечной энергии удастся генерировать 36 тысяч киловатт-часов. Вся энергия будет поступать в сеть многоквартирного дома, что позволит жителям экономить.

Примечательно, что дом с фасадом из солнечных элементов от ГК «КОРТРОС» уже попал в шорт-лист всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Всего на конкурс было подано 198 заявок, из которых экспертный совет выбрал 83 проекта для участия в номинациях «Лучшая BIM-модель здания», «Лучшее решение по созданию комфортной городской среды» и других. Дом с фасадом из солнечных панелей будет бороться за победу в номинации «Лучшее инженерное решение объекта строительства».

Энергоэффективный дом в «Олимпике» будет не первым экспериментальным объектом в Академическом. На Мехренцева, 36, еще с 2021 года солнечная электростанция установлена на крыше здания. Панели собирают электромагнитное излучение солнца и преобразуют его в электрический ток. После энергия передается в сеть многоквартирника для освещения мест общего пользования.

Застройщик района АО «СЗ «РСГ-Академическое» планирует и в дальнейшем использовать подобные энергоэффективные технологии при возведении домов. Например, в квартале «Спутник-1».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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