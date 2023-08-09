В Первоуральске водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. У него были признаки опьянения (ФОТО, ВИДЕО)

В Первоуральске водитель внедорожника сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Авария случилась накануне днем.
Водитель на «Инфинити» сбил пенсионерку
Пострадавшая – 84-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
По данным пресс-службы ГИБДД Первоуральска, автомобилем Infiniti управлял 55-летний местный житель. Госавтоинспекторы, обнаружив у него признаки опьянения, предложили гражданину пройти соответствующее медицинское освидетельствование, но тот отказался. В отношении водителя инспекторами ДПС составлен административный материал по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Фото ГИБДД Первоуральска
Первоуральск, Владислав Тринько
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