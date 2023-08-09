В Свердловской области 12-летних девочек будут прививать от вируса, вызывающего рак

В августе больницы Свердловской области получили 10 тысяч доз вакцины «Гардасил» от вируса папилломы человека. Прививать бесплатно будут 12-летних девочек, вакцинация проводится дважды. Это позволит в будущем снизить риск развития рака шейки матки.

Приказ об организации вакцинации от вируса папилломы человека опубликован на сайте министерства здравоохранения Свердловской области. Из него следует, что районные больницы в августе получат разное количество доз вакцины «Гардасил» и должны будут обеспечить вакцинацию 12-летних девочек. Прививочная кампания начнется уже в августе, а повторную вакцинацию должны провести не позднее 22 марта 2024 года.

Десять тысяч доз вакцины распределят между 58 больницами региона, за исключением больниц Екатеринбурга. «Гардасил» будут ставить подросткам в Алапаевске, Артемовске, Ирбите, Реже, Тавде и так далее.

«Гардасил» обеспечивает защиту против вируса папилломы человека, который вызывает до 90% случаев рака шейки матки, 95% случаев аденокарциномы in situ, 75-85% случаев интраэпителиальной цервикальной неоплазии II и III степени и так далее.

Добавим, что вакцинация от ВПЧ за счет областного бюджета проводится не первый раз. В 2022 году в больницы региона также было доставлено около 9 тысяч доз «Гардасила», прививки поставили более 4 тысяч девочкам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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