В Екатеринбурге перед судом предстанут 14 курьеров телефонных мошенников

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении организованной группы курьеров телефонных мошенников, обманувших 60 человек.

Перед судом предстанут 13 мужчин и одна женщина. По версии следствия, они были звеном в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Неизвестные лица звонили людям и сообщали, что их близкие якобы попали в дорожную аварию, поэтому нужно передать деньги для лечения пострадавших, чтобы избежать уголовной ответственности. Перед курьерами ставилась задача в кратчайшие сроки приехать к потерпевшим и забрать у них сбережения. Часть денег «бегунки» оставляли себе в качестве вознаграждения.

В период с декабря 2021 года по апрель 2022 года преступная группа украла более 11,9 миллиона рублей у 60 обманутых граждан. Организатор мошеннической схемы не установлен, материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Группу курьеров, по данным следствия, возглавлял 27-летний екатеринбуржец.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по следующим уголовным статьям: части 1 и 2 статьи 210 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе в целях совместного совершения тяжкого преступления» и часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба, группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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