В Свердловскую область вернулась типично уральская летняя погода

После кратковременной жары в Свердловской области наступило типично уральское лето.

По данным Уралгидрометцентра, с Арктического побережья в центр Европейской части России опускается обширный антициклон. Средний Урал окажется на его восточной периферии.

«Из-за северного ветерка, несущего свежесть, ожидается умеренная погода при температуре воздуха, близкой к норме: 10-13 августа ночью по-августовски прохладно, преимущественно 8-13°, днем 20-24°, в Екатеринбурге 22-23°. Небольшой дождь в отдельных районах вероятен лишь 10 августа. На 2-3° теплее станет в период 14-16 августа, но не исключается кратковременный дождь», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Метеорологи отметили неравномерность ливневых дождей на Урале в первую неделю августа. Например, в Челябинске набралось уже две месячные нормы осадков, в Ивделе выпало 70% месячной нормы, в Екатеринбурге – 45%, а на юго-востоке Курганской области было всего 1-8% нормы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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