В семье южноамериканских куниц появилось пополнение (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке сообщили об очень редком событии: у пары тайр (южноамериканских куниц) появились детеныши.

«Отец семейства Суринам живет в зоопарке уже давно, с 2008 года. Ему 16 лет. В 2021 году к нему в парк приехала Вия, молодая самка из Ижевского зоопарка. 8 июня у них впервые появилось потомство. Очаровательные малыши Уго и Фрида как внешне, так и по темпераменту разные. Фрида похожа на мать – Вию, обладает таким же непоседливым характером и имеет более светлый окрас шерсти в области головы и шеи. Уго спокойный и обстоятельный – никуда не торопится. Внешне похож на отца – Суринама. Окрас шерсти темный, на шее светлое пятно. Малыши постепенно осваивают вольер, начинают интересоваться всем, что их окружает и показываться на глаза посетителям», – рассказали в зоопарке.

В дикой природе эти животные обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Тайры относятся к семейству куньих, как и один из символов Екатеринбурга – соболь. Они живут только в четырех зоопарках России: в Екатеринбурге, Москве, Ижевске и Новосибирске. Размножение этого вида в неволе – большая редкость.

Тайры всеядны, поэтому в рацион Уго и Фриды персонал зоопарка постепенно включает яблоки, груши, персики и другие сезонные фрукты. В качестве белка им предлагают мясо курицы.

Увидеть Уго и Фриду можно на втором этаже павильона «Южный».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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