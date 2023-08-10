Тут и пригодился. Врач Евгений Глухов о мотивации остаться, а не уезжать

Часто поговорку «Где родился, там и пригодился» воспринимают негативно – будто это убеждение лишает человека выбора, обязывая его быть навсегда привязанным к одному месту. Другое дело – если это осознанное решение того, кто мог бы уехать, но решил остаться и развивать свое дело, помогать людям, «красить» место. О таких людях рассказывает «Новый День».

Уральского хирурга Евгения Глухова хорошо знает весь врачебный мир. Не только в России, но и далеко за ее пределами. Его неоднократно приглашали возглавить отделения престижных клиник в Москве и за рубежом, предлагали баснословные оклады, условия, о которых многие врачи могут только мечтать, но его ответ всегда был отрицательным. «Я отказался, ни минуты не думал, – говорит он, рассказывая об очередном предложении работы. – Почему? Первое – я действительно думаю, что где родился, там и пригодился. И второе – лучше быть первым в деревне, чем последним в городе».

За свою карьеру Евгений Глухов сделал больше 10 тысяч операций, в том числе сложных, от которых отказывались даже столичные доктора. Многие женщины, которым ставили страшные гинекологические диагнозы, после операций у Глухова смогли выносить и родить детей. «Много это или мало? Ну что такое 10 тысяч в масштабах страны? Что это решает? Но скольким-то из этих 10 тысяч стало лучше. У кого-то перестало болеть, кто-то сохранил органы и смог родить ребенка, кто-то сохранил семью или создал ее. Да, это глобально ничего не решает даже в масштабах региона. Но для каждой семьи, для каждой женщины это имеет огромное значение», – объясняет Глухов.

Важно то, что он и его команда (Глухов – главный врач «Женской клиники») часто берутся за случаи, от которых отказались другие хирурги. Сложные патологии, требующие высочайшей квалификации врачей и лучшего оборудования, – это примерно две трети от всех операций, которые проводятся здесь. При этом Глухов подчеркивает – рекламу он не покупал ни разу, все, кто попадает сюда, приходят по рекомендации лечащих врачей и, чуть реже, прочитав отзывы в интернете. Потом такие же послания от пациенток появляются в книгах отзывов – женщины, которых прооперировали в клинике Глухова, исписали уже два внушительных тома.

Помимо работы в операционной, Глухов обучает будущих врачей как профессор кафедры акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета. «Я беру молодых специалистов и учу, чтобы они не только умели оперировать, использовали мои методики, но были еще и в моей идеологической парадигме. Когда говорят словосочетание «лучший врач», я вообще этого не понимаю. Есть врач, а есть человек с высшим медицинским образованием. Это очень разные вещи, и все эти превосходные степени – «лучший», «не лучший» – это ерунда. Если ты врач, то ты честно относишься к своей работе, занимаешься самообразованием, несешь ответственность за пациентов. Это норма, это не «я такой молодец», это так и должно быть», – утверждает профессор.

Евгений Глухов помимо прочего учит и уже работающих хирургов, основав образовательный проект G-school – фактически это прикладные курсы по методикам, которые уникальны для России и стран ближнего зарубежья. В кабинете главврача за его спиной карта, на которой видно, сколько уже людей обучились у Глухова. К нему, отказавшемуся от переезда в Москву и за рубеж, едут из обеих столиц, из разных регионов России, из стран бывшего Союза за практикой.

«Есть уникальные для страны операции, которые я провожу. Мы делаем трансляционную хирургию. Для всех, кто хочет учиться, мы каждую неделю выкладываем видео с операциями с подробнейшими объяснениями. Меня приглашают в качестве ключевого спикера на все профильные медицинские конференции, в том числе с международным участием. При этом я живу в городе, который я люблю. Мои друзья, моя семья – в этом городе. Ну какая мотивация у меня уехать?»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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