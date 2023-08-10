За полгода уральцы взяли ипотек на 97 миллиардов рублей – на 71% больше, чем годом ранее

За первые полгода в Свердловской области выдали 31 тысячу ипотечных кредитов на общую сумму 97 миллиардов рублей, что на 71% больше, чем за тот же период 2022 года.

«Ипотека бьет все рекорды, – констатировал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков. – Общая задолженность в Свердловской области составила 474 миллиарда рублей, темпы роста – 24%. Средневзвешенная ставка по итогам полугодия составила 8,4% и выросла на 0,7% по сравнению с прошлым годом».

Из общего количества взятых с начала года кредитов 10 тысяч (40 миллиардов рублей) были направлены на покупку жилья на первичном рынке. Здесь рост ипотечного кредитования составил 50%. Отметим, что Екатеринбург продолжает бить рекорды по количеству непроданных квартир в новостройках: сейчас их 51 тысяча. Но говорить о «затоваривании» рынка преждевременно, считает президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. Во-первых, квартиры продолжают продаваться: только в июле по договорам долевого участия заключено 2500 сделок. Во-вторых, градостроительный потенциал Екатеринбурга еще не исчерпан.

«Сейчас наблюдается высокая активность покупателей на рынке. По показателям и количеству сделок мы сегодня в хорошем соотношении, как в 2021 году, когда мы говорили о том, что рынок жилья и ипотеки были самыми благоприятными в разрезе десятилетия», – отметила Валерия Козлова.

По-прежнему драйвером рынка остаются программы с госучастием. Но не только они. Риелторы говорят, что в 2023 году одним из факторов роста рынка недвижимости стали деньги, которые пришли от семей участников СВО.

«Да, я могу подтвердить эту информацию. Это не только деньги семей участников СВО, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Это и херсонские сертификаты. Но это не самый мощный драйвер роста рынка, – отметила глава УПН. – Все-таки на первом месте остаются федеральные программы и господдержка».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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