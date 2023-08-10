«Думал, что это пранк от друзей». Екатеринбуржца лишили водительского удостоверения за пьяную езду в городах, где он никогда не был (ФОТО)

Неизвестные в разных регионах выдавали себя по фальшивым правам за екатеринбуржца, нарушая при этом ПДД. В итоге за чужие «косяки» уралец остался без водительского удостоверения.

Все началось еще в 2021 году: тогда Никите пришел на «Госуслуги» штраф из Ханты-Мансийска за непристегнутый ремень, но его быстро оплатили неизвестные. Подобные наказания за нарушения приходили из Алтайского края и Башкортостана. Никита обратился к сотрудникам ГИБДД Екатеринбурга, а те посоветовали ему сменить права. Молодой человек не последовал совету.

10 мая этого года ему позвонил человек, представившийся участковым. Он сообщил, что якобы Никита был задержан в состоянии опьянения, потому должен явиться на беседу в полицию. Само задержание произошло 19 апреля.

Подлинное удостоверение Никиты

«Я подумал, что это так подшутили друзья, но после видеозвонка выяснилось, что я говорил с реальным полицейским», – рассказал молодой человек РИА «Новый День».

27 июня на «Госуслуги» Никите пришел штраф 30 тысяч рублей. После этого парень обратился к юристу, с которым они вместе собрали документы и написали обращение в прокуратуру. А спустя еще некоторое время выяснилось, что 18 июля неизвестный ездил пьяным по Новосибирску и также предоставил госавтоинспекторам фальшивые права, выдавая себя за екатеринбуржца. Никите по этому делу пришла повестка в суд Новосибирска на 10 августа, но заседание перенесли на 16 октября, потому у уральца есть время для подготовки документов, подтверждающих его непричастность к этим правонарушениям.

Поддельное удостоверение, которым пользовались неизвестные

Сейчас по базе ГИБДД Никита лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде, сообщил он «Новому Дню». Юрист Игнат Идрисов объяснил, что было потеряно много времени, нужно было сразу обратиться к специалистам, чтобы подготовить необходимые документы. Впрочем, основные ошибки допустили сотрудники ГИБДД, добавил юрист.

«Сотрудники ГИБДД должны были проверить личность. У инспекторов есть с собой планшеты, где они могут увидеть даже фото человека, которого остановили. Либо не посмотрели фотографию, либо не было планшета. Данные брали из других источников, например, позвонив в дежурную часть. Фотографию явно никто не видел», – полагает Идрисов.

Сейчас Никита готовится к суду в Новосибирске – собирает доказательную базу для подтверждения того, что он в день инцидента не был в городе, да и вообще никогда там не был. Также екатеринбуржец ждет, когда ему даст ответ прокуратура Ставрополя.

«Новый День» обратился в ГИБДД Екатеринбурга с просьбой прокомментировать ситуацию. «Гражданину необходимо обжаловать в судебных инстанциях, принявших решение, с приложением копии документов, подтверждающих факт использования другим лицом подложного документа, также подать заявление в органы внутренних дел города Новосибирска и Ставрополя», – ответили «Новому Дню» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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