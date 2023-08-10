Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга за два года выросли на 37%

На первичном рынке недвижимости в Екатеринбурге сохраняется медленный тренд на рост цен. За последние два года стоимость квадратного метра в этом сегменте жилья выросла на 37% и сегодня составляет в среднем около 125 тысяч рублей. На вторичном рынке метр за этот же период подорожал на 28% и достиг 108 тысяч рублей.

Но президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова уточняет, что эти цифры – очень условные, поскольку цена будет сильно отличаться от района, типа жилья, годов постройки и так далее.

«Эти цифры – 108 и 125 тысяч рублей – можно использовать, если мы, например, сравниваем цены в Екатеринбурге и других городах. Но если смотреть в разрезе самого Екатеринбурга, то, например, цена метра в новостройках в центре уже давно ушла за 200 тысяч рублей, а в отдаленных районах будут совсем другие цифры», – отметила глава УПН.

Что касается прогнозов на осень, скорее всего, тренд к росту на рынке недвижимости сохранится. «Рынок стабилизировался. Небольшой повышательный тренд сохранится. Резких скачков не ожидаем, но и резкого снижения тоже не ожидаем, – отметила Валерия Козлова. – Разные виды жилья будут вести себя по-разному. Цена на загородные дома и земельные участки будет расти, потому что здесь сейчас большой спрос. Если говорить про отдельные районы Екатеринбурга, где много строят и вводят жилья, там, может, наоборот, будет вниз корректировка, но незначительная».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»