В Екатеринбурге стало выгоднее арендовать жилье, чем брать в ипотеку

В Екатеринбурге выгоднее арендовать жилье, чем брать в ипотеку. Об этом пишут авторы канала Fin Review. «В крупных городах арендовать квартиру сейчас почти в два раза выгоднее, чем платить ипотеку. Особенно если это кредит на вторичку. Теперь окупать квартиру, сдавая в долгосрок, не получится», – говорится в сообщении.

Согласно данным портала, средний платеж по аренде в Екатеринбурге составляет 16547 рублей, платеж по ипотеке за квартиры в новостройках – 28513 рублей, а за квартиры на вторичном рынке – 31643 рублей. Телеграм-канал ссылается на данные Росстата.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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