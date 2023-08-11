«Русал» взыскал 643 тысячи со студента, которому оплатил целевое обучение

Компания «Русал Урал» взыскала с бывшего студента УрФУ Данила М. 642 тысячи 693 рубля, которые заплатила университету в рамках договора о целевом обучении.

Как сообщается на сайте Краснотурьинского городского суда, в 2018 году между компанией и молодым человеком был заключен договор, по которому студент взял на себя обязательство получить степень бакалавра по направлению «Энергетическое машиностроение», а после этого не менее трех лет отработать на заводе «Русал-Краснотурьинск» либо на предприятии ОК «Русал». Холдинг, со своей стороны, взял на себя оплату обучения.

В феврале 2023 года студент был отчислен из УрФУ за неуспеваемость. К тому времени компания потратила на оплату его обучения 676,5 тысяч рублей, 30 тысяч из них университет компании вернул.

АО «Русал Урал» обратилось в суд с требованием взыскать с Данила оставшуюся сумму. Молодой человек на суд не явился, решение было вынесено заочно. Суд посчитал требования истца справедливыми и обоснованными.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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