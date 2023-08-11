На Малышева при выезде с ЖБИ встали трамваи

На улице Малышева в районе Втузгородка встали трамваи. Проехать невозможно ни в сторону ЖБИ, ни в сторону центра.

«На Малышева – Комсомольской в обе стороны все трамваи встали на мосту и за ним. На путях перед трамваями стоят две машины Росгвардии и две ГИБДД», – сообщили очевидцы.

На «Яндекс.Картах» пользователи пишут, что на путях столкнулись автомобиль и трамвай. По другой информации, некая легковушка просто встала на путях и не дает проехать трамваям. Водитель, по словам очевидцев, находится в неадекватном состоянии. В УМВД информацию уточняют.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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