Не сырье и не энергия – уральские предприниматели рассказали, как выйти на экспорт своих товаров в другие страны и чем торговать

Более 1100 малых и средних предприятий Свердловской области за полтора года получили поддержку областных властей при выходе на новые экспортные рынки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Основной объем товаров отправляется в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Китай и Азербайджан, развиваются отношения со странами Персидского залива, Турцией и Вьетнамом. О мерах поддержки бизнесу и о том, как предприятия находят новых партнеров за рубежом и как решают возникающие сложности, – в нашем материале.

Хочу экспортировать, но не знаю как. Кто поможет?

В Свердловской области работают более 207 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И, конечно, рано или поздно владельцы бизнеса задумываются о том, чтобы выйти на новые рынки за пределами России. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу помогать ориентированным на экспорт предприятиям как системно, так и в ручном режиме, тем более что сейчас идет смена экспортных настроений и перестройка логистики поставок.

В помощь бизнесу в Свердловской области в 2011 году был создан Центр поддержки экспорта – подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес»). В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» центр оказывает уральским экспортерам порядка 20 самых разных услуг. Это софинансирование логистических затрат, содействие в поиске иностранного партнера, организация выставочной деятельности, сертификации продукции, страхование экспортного контракта и многое другое.

Успешные кейсы уральских экспортеров

Выход на рынки других стран – дело не очень быстрое, признают предприниматели. Нужно не только ориентироваться в конкурентной среде, знать особенности законодательства и налогообложения, но учитывать и такие вещи, как менталитет. Несмотря на сложности, некоторые уральские предприниматели в своей нише смогли занять топовые места на рынках соседних стран. Например, ООО «Фирма «Коррекс», которая с 1994 года производит в Свердловской области самые разные упаковочные материалы. Сегодня доля экспорта в общем обороте составляет 15%, а в Казахстане предприятие за последние 9 лет стало номером один по поставке упаковок для яиц.

«Наше предприятие начиналось с производства упаковки для шоколадных конфет. С тех пор мы попробовали множество самых разных направлений в сфере упаковки и тары. Мы упаковывали не только продукты питания, но и медицинские изделия, чипы для процессоров, флеш-карты, многое и многое другое, – рассказал коммерческий директор компании «Коррекс» Николай Викторов. – А с 2009 года мы делаем упаковку для яиц. На тот момент мы поняли, что в России вообще не было упаковки, которая подходит для автоматических фасовочных линий на птицефабриках. Ее поставляли из-за рубежа. И мы сделали первые производственные линии по созданию такой упаковки, после чего серьезно развили это бизнес-направление и вышли на экспорт. Сегодня наше производство находится в Арамили, где малому и среднему предпринимательству оказывают неплохую помощь местные власти».

Первые поставки упаковки для яиц в Казахстан были в 2014 году, а сегодня «Коррекс» занимает топовое место в своей нише.

«Тогда мы выбрали Казахстан как самый ближайший к нам регион. И клиенты сразу заинтересовались. Но нужно понимать, что в азиатских странах СНГ есть такая особенность: здесь работает эффект сарафанного радио. С тобой долго разговаривают, очень долго тебя узнают, и не только как предпринимателя. Но если твой продукт уже заказывал сосед, это сработает как лучшая рекомендация, – поделился наблюдениями Николай Викторов. – Поэтому торговля с Казахстаном развивалась скачками: с небольших отгрузок мы росли и росли. Потом у нас появилось несколько крупных клиентов – птицефабрик в Казахстане. И сегодня мы № 1 по упаковке для яиц в этой стране, прирост ежегодно составляет 30-50%».

Другие товары своей линейки (упаковку для тортов, фруктов, сухофруктов) «Коррекс» поставляет также в Киргизию, Таджикистан, Беларусь, ведутся переговоры с Арменией и Монголией. Предприятие неоднократно получала помощь от Центра поддержки экспорта и СОФПП.

«Мы работаем с центром и фондом по нескольким направлениям. Это и участие в выставках. Это и такие вещи, как помощь в переводе сайта на английский и другие языки. Это постоянное обучение. Например, у нас в штате есть свой специалист по ВЭД, которая регулярно обучается на мероприятиях СОФПП. Есть и всякие экспериментальные проекты. Например, фонд предлагал нам продвигать продукцию на «Алибабе», и даже были запросы из Аргентины, Бразилии. Но мы понимали, что возить туда с Урала сложно», – рассказал коммерческий директор.

Еще один опытный уральский экспортер – ООО «Композиционные материалы», которое производит фильтры, глушители и другие технические детали из пористого алюминия. До 2022 года предприятие поставляло свою продукцию в 32 страны мира, сейчас экспорт немного сократился, но тем важнее стала поддержка областных властей.

«Сохраняются торговые отношения с Германией. Сейчас готовим поставку в Индию и Китай. Поддержка фонда особенно ощутима в последние два непростых года. В прошлом году нам помогли закрыть расходы на поставку товарных партий и образцов продукции новым заказчикам», – рассказали на предприятии.

Активно развивает экспортное направление и компания «Ритмико», которая производит биологически активные добавки из спирулины. При содействии Центра поддержки экспорта компания на выставке «Продэкспо» заключила контракт с Казахстаном на поставку партии товара на 19 миллионов рублей. А «Экологическая Инициатива Урал», которая производит полимерную и синтетическую бумагу, в последние полтора года при помощи Центра поддержки экспорта заключила пять контрактов с контрагентами из Азербайджана, Армении и Беларуси. И таких примеров с каждым годом становится все больше.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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