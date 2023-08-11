Врачи спасли 26-летнюю женщину, перенесшую инсульт после рождения 4-го ребенка

Благодаря оперативному взаимодействию и профессионализму врачей скорой помощи, ЦГКБ № 1 и СОКБ № 1 в Екатеринбурге удалось спасти 26-летнюю женщину, у которой случился инсульт.

Как сообщили в СОКБ № 1, состояние здоровья пациентки ухудшилось через месяц после рождения четвертого ребенка. В течение трех дней многодетную маму беспокоила одышка. Когда же она усилилась, муж свердловчанки решил самостоятельно отвезти ее на машине в Екатеринбург. По дороге он заметил, что у супруги нарушилась речь и ослабли рука и нога с правой стороны. Поэтому довез ее до ближайшей подстанции скорой помощи.

Сотрудники скорой помощи отвезли женщину в приемное отделение ЦГКБ № 1, где ей в кратчайший срок поставили диагноз – «ишемический инсульт, вызванный тромбами в левой внутренней сонной артерии и левой средней мозговой артерии». Кроме того, у пациентки была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии. Женщину срочно перевели в СОКБ № 1 для проведения тромбэкстракции (рентгенохирургической операции по удалению тромба).

«Это уникальный случай. После родов в венах ног образовались тромбы, которые с током крови попали в легочную артерию и вызвали нарушение дыхания, но из-за аномалии в сердце часть тромбов, минуя легкие, где бы они застряли, проникли в левые отделы сердца, откуда попали в артерии мозга. В итоге у пациентки одновременно развились два жизнеугрожающих состояния: ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии – каждое из которых без своевременной помощи могло привести к смерти», – прокомментировал заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Андрей Алашеев, который является главным неврологом Уральского федерального округа.

«Благоприятному исходу способствовали несколько факторов. Во-первых, то, что тромбэкстракция была выполнена максимально быстро, пока ткань мозга еще не начала погибать. Во-вторых, то, что в ходе рентгенохирургического вмешательства удалось достичь полного восстановления кровотока. И, в-третьих, важную роль сыграл возраст женщины, так как нейропластичность и, соответственно, скорость восстановления у молодых пациентов выше, чем у пожилых», – отметил врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Павел Бирюков.

После операции женщина провела в больнице три недели. За это время у нее частично восстановилась речь – она стала говорить короткими фразами и даже пользоваться телефоном для связи с родными, а также самостоятельно ходить по палате. Затем ее направили на дальнейшее лечение в Центр восстановительной медицины и реабилитации клинической больницы «РЖД-Медицина», где она провела еще две недели. Специалистам удалось добиться значительного регресса речевых и двигательных нарушений, улучшения навыков самообслуживания. В целом у пациентки отмечается благоприятный прогноз для восстановления, говорят врачи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»