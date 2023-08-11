Урал ждут погодные качели: ночью +10, днем +30

В Свердловской области начинает меняться погода. По ночам в регионе будет существенно холодать, а днем будет жарко и солнечно, сообщает Гидрометцентр России.

Так, в ночь на субботу будет всего +10 градусов, днем ожидается +24. Аналогичная погода будет в воскресенье. На следующей неделе в светлое время суток жара усилится – уже в понедельник воздух прогреется до +28 градусов, а во вторник – до +30.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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