Врачам скорой помощи поступили угрозы по телефону

Сегодня днем неизвестный злоумышленник позвонил с угрозами в оперативный отдел Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, информация по данному инциденту была передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. «Все сотрудники были предупреждены о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности при выполнении профессиональных задач», – добавили в минздраве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»