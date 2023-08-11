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Пятница, 11 августа 2023, 15:38 мск

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Врачам скорой помощи поступили угрозы по телефону

Сегодня днем неизвестный злоумышленник позвонил с угрозами в оперативный отдел Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, информация по данному инциденту была передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. «Все сотрудники были предупреждены о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности при выполнении профессиональных задач», – добавили в минздраве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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