Отправку писем на фронт хотят привести к единому образцу

В Свердловской области уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова представила главные пункты из своего доклада по итогам анализа работы почты – той ее части, которая касается отправки писем и посылок на фронт. Сейчас вся корреспонденция, которая отправляется «за ленточку», идет через почтовое отделение в Московской области – оттуда ее распределяют и отправляют в подразделения, доставляя до адресатов уже фельдъегерской почтой. Однако система все еще работает не так, как хотелось бы.

«Иногда в одну и ту же часть письма, отправленные из одного отделения, приходят в разное время. Одна и та же посылка в одном отделении будет стоить 100 рублей, а в другом – 300. Мы не видим единого образца федерального, почтовые отделения все организуют по своему усмотрению. Мы считаем, что должны быть отдельные отправления в наших отделениях. Это очень важно. Особенно мамам очень хочется отправить что-то своим сыновьям, тем более на праздники, перед днем рождения», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Она представит доклад губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы тот оказал содействие с упорядочением доставки писем и посылок в зону СВО. Также позднее свердловский омбудсмен расскажет об итогах анализа работы почты на заседании Совета по правам человека при президенте России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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