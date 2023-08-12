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Суббота, 12 августа 2023, 07:51 мск

Новости Екатеринбург

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Под Екатеринбургом проведут службу три митрополита

Митрополит Евгений

Под Екатеринбургом сегодня проведут службу в храме Иоанна Воина сразу три митрополита – Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Южно-Американский и Аргентинский Леонид. Три архиерея соберутся в городе Березовском в честь престольного праздника и дня освящения алтаря, рассказал мэр города Евгений Писцов.

«Событие безусловно историческое: три Архиерея одновременно в Берёзовском еще никогда не служили. Еще и в юбилейный год нашего города», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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