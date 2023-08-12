Подросток прошел от Эльмаша до Кольцово ради встречи со звездой UFC (ФОТО)

Боец клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпион UFC Петр Ян провел встречу с ребятами из детских домов и малоимущих семей в поселке Малый Исток. Он провел для них тренировку, а после ответил на важные для них вопросы.

Встреча проходила в формате off-the-record, поэтому разговор получился откровенным, искренним и местами сложный. «Спорт – это дисциплина, спорт – это команда. Ты прислушиваешься к тренеру, к человеку, который в тебя вложил много сил, и нужно отвечать ему, максимально проявить себя в спорте, – говорит Пётр Ян. – Мы можем не стать чемпионами, но это база, которая поможет в жизни. Надо стараться жить правильно, выбирать себе какое-то направление и придерживаться его, ставить себе большие цели».

Все участники тренировки занимаются центре для трудных детей и подростков «Дети улицы», который помогает молодым ребятам сформировать жизненные ценности.

«Петр рассказал ребятам свою историю, замотивировал их. Для них это очень большое событие: среди нас есть детдомовский парень, который пришел пешком от Эльмаша до Кольцово, когда узнал, что будет встреча. Денег на такси у него не было, он никого об этом не предупредил, и в итоге вышел в час ночи, чтобы к восьми утра быть здесь», – говорит руководитель центра Сергей Шунеев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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