Туристы из Екатеринбурга сутки не могут вылететь в Анталью – им не дали самолет

Туристы из Екатеринбурга сутки не могут вылететь в Анталью. Рейс WZ 3062 авиакомпании Red Wings должен был отправиться еще вчера, однако что-то пошло не так. По данным Уральской транспортной прокуратуры, причина задержки – «отсутствие воздушного судна».

«Было заявлено два рейса с разницей в 15 минут, на одном рейсе четыре человека у меня вылетели вовремя, а на этом – нет. До 3:00 они ожидали в аэропорту, затем их разместили в отеле Sky Business. С утра информация по выезду из отеля постоянно менялась: 8:40, 10:30, 14:00. В итоге в авиакомпании сказали, что вылет состоится сегодня в 19:30, однако туристов обещали забрать из гостиницы только в 17:00», – цитирует турагента из Екатеринбурга портал «Турдом».

Ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. Всего на этом рейсе должны отправится в Анталью 410 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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