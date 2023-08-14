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Понедельник, 14 августа 2023, 09:10 мск

Новости Екатеринбург

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Под Екатеринбургом военные установили С-300

Фото: Евгений Писцов

В городе-спутнике Екатеринбурга Березовском военные установили зенитно-ракетный комплекс С-300. Установка предназначена для обороны крупных промышленных объектов «от ударов средств воздушно-космического нападения противника».

«Военнослужащие 185-го гвардейского зенитно-ракетного полка, дислоцирующегося в нашем городе, установили в парке Победы установку С-300. Прошу не беспокоиться – это музейный экспонат, подарок от Вооруженных сил Российской Федерации», – уточнил мэр Березовского Евгений Писцов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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