Под Екатеринбургом военные установили С-300

В городе-спутнике Екатеринбурга Березовском военные установили зенитно-ракетный комплекс С-300. Установка предназначена для обороны крупных промышленных объектов «от ударов средств воздушно-космического нападения противника».

«Военнослужащие 185-го гвардейского зенитно-ракетного полка, дислоцирующегося в нашем городе, установили в парке Победы установку С-300. Прошу не беспокоиться – это музейный экспонат, подарок от Вооруженных сил Российской Федерации», – уточнил мэр Березовского Евгений Писцов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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