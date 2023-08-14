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Понедельник, 14 августа 2023, 09:10 мск

Новости Екатеринбург

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За полгода свердловчане реструктурировали кредитов на 5,4 миллиарда рублей

За первое полугодие жители Свердловской области реструктурировали 12 тысяч кредитов на 5,4 миллиарда рублей. Как правило, заемщики просят отсрочить платежи по кредитным картам и потребкредитам.

«Чаще всего заемщики оформляли реструктуризацию потребительских кредитов и кредитных карт – за полгода банки реструктурировали 9 тысяч кредитов и 1,7 тысяч задолженностей по картам на 4,4 миллиарда рублей и 135 миллионов рублей соответственно. Также банки изменили условия по 346 автокредитам на 239 миллиона рублей и по 341 ипотечному кредиту на сумму свыше 625 миллиона рублей», – рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

В общем портфеле доля реструктуризированных кредитов составляет менее 1%. Почти во всех случаях изменить условия займа удалось по собственным программам банков. В управлении отметили, что обычно кредитные организации идут навстречу заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию: изменяют сроки и порядок возврата задолженности в рамках своих программ. Как правило, это помогает людям вернуться в нормальный график платежей.

Добавим, что с начала 2024 года в России начнет действовать постоянный механизм каникул по потребительским кредитам и займам. Закон об этом приняла Государственная дума. Приостановить платежи можно будет в двух случаях: при значительном снижении дохода заемщика относительно предыдущего года и в случае, если человек пострадал от чрезвычайной ситуации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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© 2023, РИА «Новый День»

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