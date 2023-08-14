Сегодня православные освящают мед (ФОТО)

Сегодня по православному календарю отмечается Медовый Спас, с которого начинается Успенский пост.

В честь праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершает праздничное богослужение в подворье обители в честь Всемилостивого Спаса на Елизавете.

Напомним, первый Спас называется медовым, потому что в это время пасечники обычно подрезывают соты. Строгим блюстителям народных обычаев и постникам разрешалось есть мед только после освящения первого медового сбора. От этого первый Спас и называется медовым. Второй Спас – яблочный. Он связан с праздником Преображения Господня. К этому времени уже срывают первые спелые яблоки и также вместе с медом освящают их в церкви. Третий Спас – ореховый – приходится на 29 августа. Это праздник Спаса Нерукотворного. К этому дню поспевают орехи, которые верующие также для освящения несут в храм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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