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Понедельник, 14 августа 2023, 09:46 мск

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На юго-западе Екатеринбурга горят деревянные постройки (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В районе Широкой Речки в Екатеринбурге тушат крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 10:28. На улице Феофанова загорелись надворные постройки на площади 100 кв. м.

«Существует угроза распространения пожара на соседние строения. В тушении пожара участвуют 12 человек и 3 единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», – рассказали в ГУ МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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