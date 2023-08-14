Мошенники выманили у медбрата 1,1 млн рублей

В Екатеринбурге зафиксирован очередной случай крупного телефонного мошенничества.

Как рассказали в городском УМВД, на этот раз жертвой преступников стал медбрат ЦГКБ № 1. Он рассказал, что ему звонили неизвестные под видом сотрудника полиции и представителя ЦБ РФ. Они сообщили, что его деньги находятся под угрозой, и уговорили мужчину оформить на себя «зеркальные кредиты», чтобы потом внести эти средства на «безопасные счета». Заявитель согласился и потерял 1 млн 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.

Сотрудники полиции еще раз предупреждают жителей города о том, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков не звонят горожанам и не просят оформлять так называемые «зеркальные займы», не существует никаких «безопасных счетов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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